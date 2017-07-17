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Ученые выявили негативные последствия употребления сахарозаменителей

Канадские ученые показали, что употребление в пищу искусственных подсластителей в долгосрочной перспективе может быть связано с риском увеличения массы тела и ухудшением состояния здоровья. Соответствующее исследование опубликовано в журнале CMAJ.



Специалисты провели метаанализ 37 исследований (из них только семь являлисьрандомизированными контролируемыми испытаниями), в которых приняли участие более 400 тыс. человек, за каждым из них наблюдали в среднем десять лет.



Ученые не обнаружили последовательного эффекта снижения веса при употреблении искусственных подсластителей в краткосрочной перспективе, тогда как в долгосрочной использование сахарозаменителей, как показали некоторые исследования, оказалось связано с риском увеличения массы тела, высоким кровяным давлением, диабетом и сердечными заболеваниями.

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