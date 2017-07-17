Дайджест
Боец MMA скончался после боя
17 июль 2017 (13:12)
Боец смешанного стиля Доншэй Уайт умер из-за травм, полученных во время боя с Рики Мьюзом на любительском турнире Hardrock MMA 90 в Льюисвилле в США. Об этом сообщает портал Sherdog.com.
Во втором раунде Уайт пропустил серию ударов, после чего рефери остановил бой. Оказавшемуся в нокдауне 37-летнему бойцу оказали медицинскую помощь, он поднялся на ноги, но по пути в угол потерял сознание и упал. Спортсмена доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, умер. О причинах смерти не сообщается.
Предыдущий бой Доншэй провел ноябре 2015 года. Тогда он проиграл нокаутом Джону Джонсону в первом раунде.
Во втором раунде Уайт пропустил серию ударов, после чего рефери остановил бой. Оказавшемуся в нокдауне 37-летнему бойцу оказали медицинскую помощь, он поднялся на ноги, но по пути в угол потерял сознание и упал. Спортсмена доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, умер. О причинах смерти не сообщается.
Предыдущий бой Доншэй провел ноябре 2015 года. Тогда он проиграл нокаутом Джону Джонсону в первом раунде.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Известный боец ММА напал на судью
- Азербайджанский боец погиб на ринге
- 17-летний боксер умер после боя
- Александр Емельяненко проиграл бой Джеффу Монсону
- Британские боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун
Loading...