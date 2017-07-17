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Боец MMA скончался после боя

Боец смешанного стиля Доншэй Уайт умер из-за травм, полученных во время боя с Рики Мьюзом на любительском турнире Hardrock MMA 90 в Льюисвилле в США. Об этом сообщает портал Sherdog.com.



Во втором раунде Уайт пропустил серию ударов, после чего рефери остановил бой. Оказавшемуся в нокдауне 37-летнему бойцу оказали медицинскую помощь, он поднялся на ноги, но по пути в угол потерял сознание и упал. Спортсмена доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, умер. О причинах смерти не сообщается.



Предыдущий бой Доншэй провел ноябре 2015 года. Тогда он проиграл нокаутом Джону Джонсону в первом раунде.

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