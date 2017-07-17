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Доходы бюджета РФ от НДС на покупки в зарубежных интернет-магазинах оценили в 100 млрд руб. в год

УрБК, Москва, 17.07.2017. Правительство России сможет пополнять бюджет страны на 100 млрд руб. в год за счет взимания НДС с покупок в иностранных интернет-магазинах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Решение о введении НДС для зарубежных интернет-магазинов уже принято, пишет издание. Предполагается, что это уравняет российских и иностранных игроков. Зарубежные онлайн-ритейлеры должны будут дистанционно встать на учет в Федеральной налоговой службе. В случае с такими площадками, как Aliexpress и eBay, проходить НДС-регистрацию придется не конкретным продавцам, а самой платформе. Собранные налоги будут переводиться в российский бюджет в определенные сроки, например, раз в квартал.



Заказы, сделанные в зарегистрированных магазинах, не будут задерживать на таможне. В отличие от товаров, с которых НДС уплачен не был. Такие посылки начнут вскрывать, чтобы оценить стоимость, а их получателям придется заплатить налог на месте плюс дополнительный сбор.



«Если вы покупаете товар в интернет-магазине, который не является налоговым агентом России, то ваша посылка будет вскрыта и оценена, а вы должны будете лично оплатить НДС. Мы надеемся выручить дополнительные средства с помощью этой меры, как делается в Великобритании. Британские таможенные органы взимают за факт оценки посылки дополнительные 8 фунтов стерлингов», — считает глава Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров.



Российские конкуренты eBay, Aliexpress, Asos и других популярных площадок с этим не согласны — по их оценкам, казна будет получать около 100 млрд руб. ежегодно. Однако платить в итоге будут российские потребители, а не зарубежные корпорации. Предположение, что иностранные продавцы уменьшат маржу и не изменят цены после введения НДС, выглядит неубедительным.



По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в I полугодии 2017 года россияне увеличили расходы на покупки в интернете до 240 млн руб. Траты на иностранных площадках росли втрое быстрее, чем на российских.

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