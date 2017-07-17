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Свердловские инспекторы ГИБДД уличили асфальтоукладчик в разрушении дорог

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. На Среднем Урале службы ремонта дорог нарушают нормы провозки грузов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



«В ходе надзорных мероприятий установлено, что наряду с перевозчиками, осуществляющими перевозку грузов с превышением установленных весовых параметров, подобные нарушения допускаются и дорожными организациями, производящими работы по ремонту дорог», — говорится в сообщении.



Так, 13 июля 2017 на 1 км региональной автодороги «Подъезд № 1 к рабочему поселку Бисерть от км 257+445 а/д «Пермь — Екатеринбург» инспекторы остановили автомобиль МАН с асфальто-бетонной смесью. Взвешиванием автомобиля установлено, что масса транспортного средства составила 47 т, что практически в 1,5 раза больше разрешенной (32 т).



Также установлено, что данной организацией построен асфальтовый завод вблизи региональной автодороги, примыкание на которую не согласовано с владельцем дороги ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», на основании чего оно неоднократно им ликвидировалось.



Таким образом, ремонт федеральной трассы осуществляется в ущерб эксплуатационному состоянию автомобильных дорог регионального значения Свердловской области. Более того, движение тяжеловесной техники ОАО «ДСУ-1» с превышением весовых параметров до места ремонта осуществляется по автодороге «Пермь — Екатеринбург», в том числе по участкам, отремонтированным в этом году.



Подобные факты свидетельствуют о незаинтересованности дорожных организаций, таких как ОАО «ДСУ-1» в поддержании в надлежащем эксплуатационном состоянии автомобильных дорог Свердловской области, а при выполнении работ по ремонту дорог преследуется только экономическая выгода.



За истекший период 2017 года на автодорогах Свердловской области зарегистрировано 352 дорожно-транспортных происшествия, сопутствующим фактором возникновения которых явились неудовлетворительные дорожные условия в виде дефектов асфальтового покрытия проезжей части. В таких ДТП 24 человека погибли, 1 из них ребенок, и 105, в том числе 11 детей, получили ранения различной степени тяжести.

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