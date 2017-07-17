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Доля рынка отечественных марок в июне снизилась до 25%

УрБК, Москва, 17.07.2017. По итогам I полугодия 2017 года продажи автомобилей отечественных марок в России в общей сложности составили 183,7 тыс. единиц (+7,8%), что эквивалентно доле в 25,5%, что соответствует результату годичной давности. Об этом сообщает «Автостат».



В июне 2017 года реализация российских автомобилей в общей сложности составила 35,4 тыс. единиц (с учетом LCV), что на 7,2% больше, чем за тот же период годичной давности.



Таким образом, на долю отечественных марок в июне пришлось 25% от всего объема продаж в России. При этом год назад данный показатель составлял 27%. В прошлом месяце из отечественных брендов рост показала только Lada (+23% до 27,4 тыс. шт.). А вот ГАЗ и УАЗ продемонстрировали падение. Если у ГАЗа продажи упали на 15% (до 5,2 тыс. шт.), то у УАЗа они рухнули на 39% (до 2,8 тыс. шт.).

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