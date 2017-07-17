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Производство продуктов питания в Свердловской области в I полугодии 2017 года снизилось на 1,9%

17 июль 2017 (10:36)

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. Индекс промышленного производства Свердловской области в I полугодии 2017 года составил 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Объем выпуска продукции в сегменте добыча полезных ископаемых сократился на 8,4%. Производство в сфере обрабатывающей промышленности выросло на 4,5%.

Отметим, что выпуск пищевых продуктов снизился на 1,9%, бумажных изделий — на 33,4%, изделий из кожи — на 72%.

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