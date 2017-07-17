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АСВ назначило банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка «Югра»

УрБК, Москва, 17.07.2017. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назначило ВТБ 24, Сбербанк, «Россельхозбанк», банк «ФК Открытие» и «Банк УРАЛСИБ» банками-агентами для выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО Банк «Югра». Об этом сообщает пресс-служба агентства.



Пять банков-агентов выбрано для ускорения процесса выплат и создания комфортных условий получения возмещения вкладчиками.



Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Банк «Югра» начнутся не позднее 24 июля 2017 года. О точной дате начала выплат будет сообщено дополнительно.



Напомним, Центробанк ввел временную администрацию в лице АСВ в банк «Югра» и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Данный шаг объяснялся неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. Стоит отметить, что выплаты вкладчикам банка «Югра» станут одним из крупнейших страховых случаев за период расчистки банковской системы, констатировали в ЦБ. По информации Банка России, вклады в банке «Югра» на 1 июня оценивались в 180 млрд руб., 170 млрд руб. из которых застрахованы в АСВ.

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