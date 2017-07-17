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По факту гибели горняков на шахтах ОК «РУСАЛ» в Среднеуральске возбуждено два уголовных дела
17 июль 2017 (09:57)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту гибели горняков в Североуральском городском округе. Об этом сообщается на сайте управления СК по Свердловской области
«Возбуждены 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 49-летний машинист умер на 1130 горизонте шахты «Кальинская» после столкновения двух электровозов. Во втором случае от травм, полученных при обвале пород на шахте «Ново-Кальинской» (обе шахты находятся под управление ОК «РУСАЛ»), погиб 45-летний шахтер-проходчик.
«Возбуждены 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 49-летний машинист умер на 1130 горизонте шахты «Кальинская» после столкновения двух электровозов. Во втором случае от травм, полученных при обвале пород на шахте «Ново-Кальинской» (обе шахты находятся под управление ОК «РУСАЛ»), погиб 45-летний шахтер-проходчик.
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