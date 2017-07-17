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За полгода Россельхознадзор выявил на Среднем Урале 78 тонн опасного арахиса с кадмием

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. За I полугодие 2017 года специалисты управления Россельхознадзора по Свердловской области в ходе плановых проверок выявили 78 т китайского арахиса, содержащего токсический кадмий. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного органа.



Всего сотрудники Россельхознадзора проверили около 250 тыс. т зерна, из которых 3 тыс. т не соответствуют требованиям законодательства.



Так, инспекторы обнаружили 1,8 т некачественной крупы в бюджетных учреждениях, 380 т кормовой сои из Казахстана, которая не прошла процедуру подтверждения безопасности, а также более 2,5 тыс. т зерна и продуктов его переработки, которые по результатам исследований не соответствуют показателям качества.



«За отчетный период управлением вынесено 34 постановления о запрете использования некачественной и опасной пищевой продукции, проведено 24 экспертизы, на основании которых 640 кг некачественной и опасной пищевой продукции использовано на кормовые цели, 225 кг возвращено поставщику, 850 кг уничтожено», — сообщают в пресс-службе ведомства.



По результатам плановой проверки свердловский Россельхознадзор возбудил 31 дело об административных правонарушениях, сумма штрафов составила 151,9 тыс. руб.

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