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В электросталеплавильном цехе ММК реконструировали газоочистные установки

УрБК, Магнитогорск, 17.07.2017. В электросталеплавильном цехе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) реализован проект по реконструкции газоочистных установок. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



Стоимость проекта составила 1,6 млрд руб. Эффективность очистки газов теперь достигнет почти 100%.



В ходе реализации проекта была произведена замена двух устаревших газоочисток мокрого типа № 32 и № 33 на современные газоочистки сухого типа. Новое оборудование предназначено для улавливания, охлаждения и очистки дымовых газов, образующихся в результате работы двухванного сталеплавильного агрегата (ДСПА-32), а также неорганизованных выбросов, которые в настоящее время не попадают в газоотводящий тракт.



«Газоочистка ДСПА-32 состоит из трёх двухмодульных рукавных фильтров новой оригинальной конструкции с двадцатью фильтровальными секциями на каждом фильтре и горизонтальным расположением пылеулавливающих рукавов; пяти дымососов ДР-28 (четыре рабочих и один резервный) производительностью 530 тыс. м³/час и мощностью двигателя 1 мВт каждый; системы пылеуборки с беспылевой погрузкой пыли в автотранспорт; компрессорной станции для подачи сжатого воздуха с целью регенерации рукавных фильтров; электроподстанции и системы приточно-вытяжной вентиляции», — говорится в сообщении.



В состав комплекса для очистки выбросов от установок внепечной обработки металла входят: модуль рукавных фильтров с шестнадцатью фильтровальными секциями аналогичной конструкции; два дымососа ДР-22,4 (один рабочий и один резервный) производительностью 330 тыс. м³/час и мощностью двигателя 1 МВт каждый; компрессорная система беспылевой погрузки пыли в автотранспорт.



Все системы обеспечены средствами контроля над работой агрегатов и автоматизацией технологического процесса. Эффективность очистки газов составляет 99%, а остаточная запыленность — до 20 мг/нм³. Сокращение выбросов пыли составит 1 тыс. 800 т в год.



Контрактное оборудование для реконструкции газоочистного комплекса было поставлено ООО «ПО ЭКОТЕХ». Генеральным подрядчиком выступило ОАО «Прокатмонтаж», генеральным проектировщиком — ОАО «Магнитогорский Гипромез».

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