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ММК выделил 1,2 млрд рублей на строительство системы аспирации двух доменных печей

УрБК, Магнитогорск, 14.07.2017. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) завершает строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и № 10. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



Реализация этого проекта, стоимость которого составит 1,2 млрд руб., позволит сократить выбросы пыли в атмосферный воздух на 640 т в год.



«Ко Дню металлурга введена в эксплуатацию система аспирации литейного двора доменной печи № 10, а в августе состоится запуск аспирационной установки доменной печи № 9. Назначение установок — улавливание пыли от источников выделения на литейном дворе доменных печей, которые являются самыми производительными на ММК. Если начальная запыленность составляла 2500 мг/нм³, то остаточная составит менее 50 мг/нм³, запыленность в рабочей зоне — менее 6 мг/нм³. Общее сокращение выбросов составит 640 т пыли в год. Новые аспирационные установки не только помогут решению экологических задач, но и существенно улучшат условия работы доменщиков Магнитки», — говорится в сообщении.



Основным элементом систем аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и № 10 являются два однотипных электрофильтра, инжиниринг которых выполнен группой «КондорЭко — СФ НИИОГАЗ» (Семибратово, Ярославская область). Электрофильтр имеет две секции и четыре поля, достигая внушительных размеров: высота — 10 м., ширина — 20 м., длина — 15 м. Общая высота электрофильтра вместе с металлоконструкциями превышает 30 м. Производительность электрофильтра — 800 тыс. м³/час; эффективность очистки — 98%.



Работы по строительству системы аспирации литейного двора доменной печи № 10 начались в декабре 2016 года, доменной печи № 9 — в феврале 2017 года. Общая стоимость реализации каждого проекта составляет 595 млн руб. За период строительства на каждом из объектов смонтировано более 1 тыс. т металлоконструкций и 500 т газоочистного оборудования. Генеральным подрядчиком выступило АО «ПО Монтажник». Генеральный проектировщик — ОАО «Магнитогорский Гипромез».

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