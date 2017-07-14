Погода мешает работать и отдыхать

В этом году желание оправдать различные экономические явления неблагоприятными погодными условиями уже становится трендом. Ранее Центробанк возложил ответственность за ускорение инфляции и рост цен на плодоовощную продукцию на холодное и дождливое лето. Теперь и работодатели сетуют на падение работоспособности сотрудников, а турфирмы подсчитывают убытки от снижения спроса на российские курорты. И вина за это вновь возложена на холодное и депрессивное лето.По мнению аналитиков, в этом году прохладные и дождливые летние дни стали причиной многих бед, в том числе и падения интереса россиян к отдыху. Так, в частности, согласно данным экспертов портала для молодых специалистов Career.ru, в этом году больше половины всех выпускников вузов решили отложить отпуск в пользу прохождения стажировки.«В Свердловской области больше половины (56%) студентов и выпускников 2017 года рассчитывают пройти стажировку этим летом. Между тем 3 года назад доля таких учащихся составляла лишь 37%», — говорится в исследовании портала.«Холодное и дождливое лето, которое мы наблюдаем в Свердловской области, стимулирует студентов на поиски оплачиваемой стажировки. Обычно все стараются летом отдыхать, выезжать на природу, гулять, но в такую погоду остается только работать», — комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.О том, что этим летом россияне решили отложить свой отпуск в пользу работы, говорят и данные ГК «Зима-Лето». Как сообщают аналитики, в июне из-за холодной погоды продажи туров в Крым снизились сразу на 20%, а по итогам сезона сокращение спроса может достичь и 30%.«Пик продаж туров в Крым пришелся на прошлый год. Это было вызвано интересом к курортам, жаркими погодными условиями, введением льготных авиаперелетов и закрытыми Турцией и Египтом. Тем не менее по факту многие туристы были разочарованы высокими ценами и низким качеством сервиса, поэтому в 2017 году доля бронирования Крыма снизилась. Проблемы у «ВИМ-Авиа» создали у туристов опасения по поводу отдыха в Крыму, которые были усилены плохой погодой на курортах, державшейся весь июнь. Поэтому по итогам лета на фоне этих факторов, а также высокого спроса на Турцию и другие зарубежные курорты мы ожидаем снижения продаж по Крыму более чем на 30%», — рассказала директор группы компаний «Зима-Лето» Ольга Гуляр.Между тем рвение остаться на рабочем месте даже в ущерб отпуску не привело к должным результатам. По данным специалистов «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций», этим летом более четверти (27%) руководителей стали чаще жаловаться на работу своих подчиненных, отмечая падение активности и трудоспособности у менеджеров низшего и среднего звена. В прошлом году таких претензий было на 8% меньше.«Отсутствие тепла и солнца негативно влияет на людей и отражается на эффективности их работы. Сами сотрудники жалуются на апатию, расконцентрированность, обострение хронических заболеваний, частые простуды и давящее чувство безысходности. Некоторые были вынуждены отложить или отменить вовсе отпуска, которые планировали провести на загородных участках или в путешествиях по России», — говорится в исследовании компании.Психологи отмечают увеличение обращений населения за поддержкой из-за холодного лета. По словам специалистов, многие во время консультации, помимо проблем с семьей и работой, отмечают, что неудачное лето только добавило им проблем. Например, стало невозможно выехать на дачу или отправиться на длительные прогулки. Эксперты считают, что климатические условия могут влиять на людей, склонных к депрессии или испытывающих упадок сил.«Для большинства из нас лето — пора отпусков. Долгожданные каникулы не всегда удается провести в жаркой стране на берегу моря, да и не все к этому стремятся, ведь обычно погода позволяет выезжать на природу к подмосковным водоемам или отдыхать на собственных приусадебных участках и накапливать силы для трудовых будней. В этом году лето не радует нас теплом. Серые холодные дни отражаются на трудоспособности и эффективности работы, а неоправданные ожидания от летних дней настраивают на негативный лад», — говорит директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование» Егор Сафрыгин.В этом году лето предпочло не радовать россиян теплой и безоблачной погодой, чем, в свою очередь, решили воспользоваться различные ведомства и аналитики. Сегодня, по мнению экспертов, ускорение инфляции, рост цен, падение интереса к поездкам на курорты и снижение уровня работоспособности были вызваны исключительно неблагоприятными погодными условиями, а не экономическим кризисом в стране.