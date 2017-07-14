Медкластер в Академическом: от кадров до препаратов

Сегодня в уральской столице состоялось заседание комиссии по охране здоровья, физической культуре Общественной палаты Свердловской области. Его участники рассмотрели проект создания медицинского инновационного территориального кластера в Академическом районе Екатеринбурга. Разработка получила всестороннюю поддержку и рекомендации по скорейшему продвижению на федеральном уровне.О проекте создания медкластера рассказал генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев. По его словам, сегодня застройщик полностью готов к началу масштабного строительства на условиях государственно-частного партнерства.«На двух основных площадках расположатся НИИ охраны материнства и младенчества (ОММ), новый медицинский университет и лечебная база, где будут поликлиники, в том числе для жителей Академического. Также будет построен жилой фонд для преподавателей и медработников. В перспективе мы планируем выделить участок под строительство коттеджей для молодых ученых. Также в границах района определены две зоны для размещения производственной части медкластера. Туда мы хотим завести высокотехнологичные, но экологически безопасные производства. Сегодня уже идет создание инновационного технопарка, ориентированного на выпуск медицинских изделий и препаратов», — сказал Виктор Киселев.Советник генерального директора по проектам в области здравоохранения АО «РСГ-Академическое» Владимир Климин добавил, что в районе созданы все условия для реализации проекта. Выбранная площадка позволяет построить настоящий «университет будущего», имеющий все необходимое для подготовки высококвалифицированных кадров для здравоохранения, а также научной работы. Он будет востребован у иностранных студентов, которых сегодня попросту негде размещать на время обучения. При этом технопарк сможет выпускать расходные материалы и фармпрепараты, в том числе для нужд медкластера. Сейчас их приходится закупать за рубежом.«Нужно утвердить проект в следующем году и вступать в стройку. Тогда через пять лет у нас будут и НИИ ОММ, и университет, и можно будет говорить о создании «наукограда» в Екатеринбурге к его 300-летию», — отметил Владимир Климин.С докладами в поддержку проекта медкластера на заседании выступили также первый проректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун и директор Уральского НИИ ОММ Надежда Башмакова.«Мы максимально заинтересованы в скорейшей реализации проекта. Сегодня мы практически окружены: удобного подъезда к институту нет, во дворе строится гостиница, тяжелая техника работает в непосредственной близости от нашего оборудования, от точности которого зависит здоровье новорожденных. Ситуация очень сложная. Со своей стороны, мы полностью готовы и очень ждем, что проект нового комплекса ОММ в Академическом будет включен в федеральную программу и получит финансирование. Президент России Владимир Путин на «Иннопроме» дал добро на его реализацию, и это также вселяет надежду», — рассказала Надежда Башмакова.Представители Общественной палаты Свердловской области отметили, что необходимость строительства медкластера в новом районе Екатеринбурга сегодня совершенно очевидна. Для этого нужно продвигать проект на федеральном уровне и создать понятный механизм реализации для получения государственного финансирования.«В необходимости медкластера нужно убеждать не нас, а тех, от кого в настоящее время зависит его судьба. Свердловская область много сделала для России в части промышленного производства, из-за чего теперь отстает от других регионов по части экологии, а это сказывается на здоровье людей. Думаю, государство должно с пониманием отнестись к нуждам области», — пояснил член Общественной палаты Аркадий Воробкало.По итогам заседания его участники единогласно приняли решение поддержать создание медицинского инновационного кластера в Академическом районе в рамках механизма государственно-частного партнерства. Также было решено использовать все возможности продвижения проекта на федеральном уровне, чтобы как можно скорее получить соответствующее финансирование и начать строительство.