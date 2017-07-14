Дайджест
Жителей японского города эвакуируют из-за ливней
14 июль 2017 (17:11)
В японской префектуре Айти для всех 74 тыс. жителей города Инуяма объявлена эвакуация в связи с непрекращающимися ливнями, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что лишь за час в городе выпало до 120 мм осадков, что создает угрозу оползней.
Ранее сообщалось, что на японском острове Кюсю из-за проливных дождей, которые отрезали жителей населенных пунктов от дорог, сложилась чрезвычайная ситуация.
Отмечается, что лишь за час в городе выпало до 120 мм осадков, что создает угрозу оползней.
Ранее сообщалось, что на японском острове Кюсю из-за проливных дождей, которые отрезали жителей населенных пунктов от дорог, сложилась чрезвычайная ситуация.
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