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Жителей японского города эвакуируют из-за ливней

В японской префектуре Айти для всех 74 тыс. жителей города Инуяма объявлена эвакуация в связи с непрекращающимися ливнями, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.



Отмечается, что лишь за час в городе выпало до 120 мм осадков, что создает угрозу оползней.



Ранее сообщалось, что на японском острове Кюсю из-за проливных дождей, которые отрезали жителей населенных пунктов от дорог, сложилась чрезвычайная ситуация.

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