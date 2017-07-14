Дайджест
Расул Мирзаев попал в больницу
14 июль 2017 (17:10)
31-летний боец ММА Расул Мирзаев попал в больницу. Об этом сообщает газета «Известия».
Отмечается, что инцидент произошел во время велопрогулки спортсмена.
Бойца «подрезал» проезжавший мимо автомобиль, в результате чего Мирзаев упал и повредил левое плечо. Спортсмену сделали операцию, в данный момент он находится в больнице и его здоровью ничего не угрожает.
«Чувствую себя хорошо. Операция прошла удачно, теперь нужно какое-то время на восстановление. Надеюсь, всё пройдет довольно быстро», — сказал Мирзаев.
Отмечается, что инцидент произошел во время велопрогулки спортсмена.
Бойца «подрезал» проезжавший мимо автомобиль, в результате чего Мирзаев упал и повредил левое плечо. Спортсмену сделали операцию, в данный момент он находится в больнице и его здоровью ничего не угрожает.
«Чувствую себя хорошо. Операция прошла удачно, теперь нужно какое-то время на восстановление. Надеюсь, всё пройдет довольно быстро», — сказал Мирзаев.
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