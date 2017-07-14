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Расул Мирзаев попал в больницу

31-летний боец ММА Расул Мирзаев попал в больницу. Об этом сообщает газета «Известия».



Отмечается, что инцидент произошел во время велопрогулки спортсмена.



Бойца «подрезал» проезжавший мимо автомобиль, в результате чего Мирзаев упал и повредил левое плечо. Спортсмену сделали операцию, в данный момент он находится в больнице и его здоровью ничего не угрожает.



«Чувствую себя хорошо. Операция прошла удачно, теперь нужно какое-то время на восстановление. Надеюсь, всё пройдет довольно быстро», — сказал Мирзаев.

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