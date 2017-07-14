Дайджест

Российская семья пыталась незаконно пробраться на территорию Сирии

14 июль 2017 (17:10)

Семья россиян из Саратовской области, члены которой пропали на территории Турции, пытались нелегально пробраться на территорию Сирии. Об этом сообщает RT.

«Местные власти отправили семью в миграционную тюрьму в городе Антакья по обвинению в намерении присоединиться к радикальным группировкам», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что посольство России в Анкаре обратилось к властям Турции за информацией о семье россиян, которые пропали на территории страны. В числе пропавших Светлана Уханова, ее гражданский муж Евгений Кочаари и ее дочери.

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