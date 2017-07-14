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Российская семья пыталась незаконно пробраться на территорию Сирии

Семья россиян из Саратовской области, члены которой пропали на территории Турции, пытались нелегально пробраться на территорию Сирии. Об этом сообщает RT.



«Местные власти отправили семью в миграционную тюрьму в городе Антакья по обвинению в намерении присоединиться к радикальным группировкам», — пишет издание.



Ранее сообщалось, что посольство России в Анкаре обратилось к властям Турции за информацией о семье россиян, которые пропали на территории страны. В числе пропавших Светлана Уханова, ее гражданский муж Евгений Кочаари и ее дочери.



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