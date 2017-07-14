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Пекин призвал не вмешиваться во внутренние дела Китая

14 июль 2017 (17:10)

Пекин призвал иностранные государства не вмешиваться во внутренние дела Китая из-за смерти китайского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на представителя МИД КНР Гэна Шуана.

«Китай — правовое государство. Дело Лю Сяобо относится к внутренним делам Китая. Другие иностранные государства не имеют права делать безответственные заявления. Мы призываем соответствующие страны уважать правовой суверенитет Китая и не вмешиваться во внутренние дела Китая под предлогом отдельного индивидуального случая», — отметил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп «глубоко опечален» смертью китайского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо.

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