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Пекин призвал не вмешиваться во внутренние дела Китая
14 июль 2017 (17:10)
Пекин призвал иностранные государства не вмешиваться во внутренние дела Китая из-за смерти китайского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на представителя МИД КНР Гэна Шуана.
«Китай — правовое государство. Дело Лю Сяобо относится к внутренним делам Китая. Другие иностранные государства не имеют права делать безответственные заявления. Мы призываем соответствующие страны уважать правовой суверенитет Китая и не вмешиваться во внутренние дела Китая под предлогом отдельного индивидуального случая», — отметил он.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп «глубоко опечален» смертью китайского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо.
«Китай — правовое государство. Дело Лю Сяобо относится к внутренним делам Китая. Другие иностранные государства не имеют права делать безответственные заявления. Мы призываем соответствующие страны уважать правовой суверенитет Китая и не вмешиваться во внутренние дела Китая под предлогом отдельного индивидуального случая», — отметил он.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп «глубоко опечален» смертью китайского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо.
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