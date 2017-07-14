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Группа ЧТПЗ приняла активное участие в деловой программе «Иннопрома-2017»

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. Руководители Группы ЧТПЗ приняли активное участие в деловой программе международной промышленной выставки «Иннопром-2017», которая проходила с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Доклады представлены в специальном проекте выставки «Профи. Образовательные решения для промышленности».



Управляющий директор входящего в Группу ЧТПЗ Первоуральского новотрубного завода Алексей Дронов поделился успешным опытом подготовки высококвалифицированных рабочих, соответствующих требованиям современного производства, на примере реализации корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии» в дискуссионной панели, посвященной презентации исследования «Оценка удовлетворенности работодателей системой кадрового обеспечения региона».



«Группа ЧТПЗ взяла за основу немецкую модель дуального образования, которая предусматривает 40% теории и 60% практики. Тем самым компании удалось провести реформу в современном процессе подготовки специалистов рабочих профессий», — заявил Алексей Дронов.



Директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых выступила на конференции промышленных HR-директоров «Работать на заводе мечты: как формируется HR-бренд ведущих предприятий». Она представила участникам мероприятия реализованный кейс повышения уровня вовлеченности сотрудников не только в рабочий процесс, но и в корпоративную философию Группы ЧТПЗ «Белая металлургия».



«Благодаря системной работе с персоналом на предприятиях Группы ЧТПЗ за два года удалось повысить уровень вовлеченности на 18%. Мы знаем, что наши сотрудники являются главной движущей силой формирования привлекательного бренда компании как работодателя», — комментирует директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.



Участником основной пленарной сессии «Подготовка инженерно-технических кадров: потребности, вызовы, образовательные решения» стала руководитель направления по системе дуального образования управления по реализации проекта «Будущее Белой металлургии» Анна Полякова.



«В рамках реализации корпоративной образовательной программы Группа ЧТПЗ расширяет сотрудничество с вузами, в которых выпускники проекта «Будущее Белой металлургии» могут продолжить обучение без отрыва от производства. В настоящее время у нас выстроено эффективное сотрудничество с Уральским федеральным университетом им. Б. Ельцина, а также проработан алгоритм взаимодействия с Южно-Уральским государственным университетом и Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС», — отметила Анна Полякова.



В деловой программе спецпроекта «Профи. Образовательные решения для промышленности» также приняли участие представители федеральных органов власти, бизнеса, рекрутинговых агентств, отраслевых союзов и ассоциаций.

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