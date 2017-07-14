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На ММК ввели в эксплуатацию агрегат непрерывного горячего цинкования №3

УрБК, Челябинск, 14.07.2017. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) запустили в эксплуатацию агрегат непрерывного горячего цинкования № 3 (АНГЦ № 3). Об этом сообщает Управление информации и общественных связей предприятия.



Благодаря этому мощности ММК по производству оцинкованного проката возрастут почти на 20%, превысив 2 млн т в год.



Агрегат предназначен для получения продукции с цинковым покрытием, которое наносится методом горячего цинкования на тонколистовой холоднокатаный прокат из малоуглеродистой стали. Изделия из данного проката высокорентабельны, более надежны и служат дольше. Основными потребителями такой продукции являются строительная индустрия, производители тары и упаковки.



АНГЦ № 3 построен на площадке листопрокатного цеха № 11. Контракт на поставку оборудования для нового агрегата был заключен в июле 2015 года с машиностроительным концерном SMS group (Германия). Производительность нового агрегата — 360 тыс. т в год, при этом он будет использовать холоднокатаную полосу без покрытия, выпускаемую в ЛПЦ № 11. На агрегате занято 120 человек технологического персонала и 110 — обслуживающего.



Общая стоимость строительства, начавшегося в сентябре 2015 года, составила 6 млрд руб., из которых почти 2,5 млрд руб. пришлось на строительно-монтажные работы. В ходе строительства было смонтировано более 3,5 тыс. т металлоконструкций, забито около 1,5 тыс. свай, установлено около 12,4 тыс. т стеновых ограждений, залито порядка 15 тыс. кубометров фундаментов. Генеральным проектировщиком выступило ОАО «Магнитогорский Гипромез», а генеральным подрядчиком — ОАО «Прокатмонтаж».



Реализация данного проекта соответствует стратегии ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на увеличение доли продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.

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