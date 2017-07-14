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Во II квартале Роспотребнадзор забраковал 1,8 тонн мясной продукции в свердловских магазинах

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. Доля бракованной мясной продукции, выявленной сотрудниками Роспотребнадзора в свердловских магазинах во II квартале 2017 года, составила 20% от объема проверенной. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.



Всего инспекторы проверили 9 т продукции из мяса, 1,8 т из них показали нарушения требований нормативных документов и технических регламентов по качеству, также обнаружены случаи фальсификации.



За указанный период специалисты проверили 208 субъектов, занятых в обороте мясной продукции. В ходе 179 из них обнаружены нарушения законодательства. Так, из 290 исследований по микробиологическим показателям 49 (16,8%) продемонстрировали неудовлетворительные результаты, а по физико-химическим и санитарно-химическим — 8 из 42 (19%).



Отмечается, что больше всего фальсификата регистрируется у колбасных изделий в части несанкционированных включений (растительный белок, каррагинан, камедь гаура) и мясных консервов. У последних наблюдают наличие грубой соединительной ткани, хрящей и сухожилий, крупных кровеносных сосудов.



Забракованная продукция изъята из оборота, а в отношении нарушителей составлено 179 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов на реализаторов мясной продукции составила 2,75 млн руб.

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