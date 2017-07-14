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Свердловское УФАС возбудило дело из-за недостоверной рекламы в «Галамарте»

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. В Екатеринбурге Управление ФАС по Свердловской области возбудило дело по признакам нарушении ФЗ «О рекламе» в магазине «Галамарт». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным заявления жителя города, с 17 июня по 23 июня 2017 года в магазине «Галамарт» в ТЦ «Стрелка» проходила акция, по условиям которой нужно было совершить покупку на сумму от 350 руб. Тогда покупателю выдавался купон на скидку в 20%, который можно было использовать 24 и 25 июня 2017 года при покупке товаров с белыми ценниками.



В рамках акции заявитель купил в магазине товаров на сумму в 595 руб., после оплаты ему выдали купон на скидку в 20%. Затем заявитель вновь посетил магазин и воспользовался купоном со скидкой в 20%. Как указал заявитель, при покупке он выбрал все товары с белыми ценниками. Однако на кассе ему сообщили, что часть из них проходит по другой акции, а потому скидка на них не распространяется.



На вопрос заявителя о том, что ценник белого цвета, следовательно, данные категории товаров подпадают под условия акции получения 20% скидки, администратор пояснила, что ценники формата А4 печатаются всегда белого цвета.



Таким образом, по словам заявителя, магазин «Галамарт» ввел потребителей в заблуждение.



На основании изложенного, Свердловское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства.

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