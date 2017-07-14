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Официальный курс долл. США снизился на 30 коп., евро — на 45 коп.
14 июль 2017 (16:01)
УрБК, Москва, 14.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные. Курс долл. США снизился на 30,3 коп., до 59,88 руб. Курс евро уменьшился на 45,42 коп., до 68,35 руб.
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