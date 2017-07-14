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Треть жителей Челябинска не знают, как оплачиваются больничные

УрБК, Челябинск, 14.07.2017. 32% жителей Челябинска не имеют представления о том, как им оплатят лист нетрудоспособности. К такому выводу в ходе опроса пришли специалисты сайта по поиску работы «Зарплата.ру».



14% респондентов точно знают, как им оплачиваются дни, проведенные на больничном, и тщательно перепроверяют начисления за бухгалтерией, 52% челябинцев в целом представляют себе эту схему, и только 2% опрошенных совсем не интересуются данным вопросом.



Напомним, с 1 июля 2017 года в РФ вступил в силу закон о возможности оформления больничного листа в электронном виде. Предполагается, что это существенно облегчит работу врачам, а пациенты смогут не только отследить все этапы обработки документа, но также и заранее узнать расчет и сумму оплаты листа нетрудоспособности.



По данным исследования, 66% опрошенных горожан даже не слышали о введении электронных больничных. При этом почти половина (57%) респондентов предпочтут электронный вариант традиционному бумажному листу нетрудоспособности.



Отмечается, что с начала 2017 года каждый пятый житель Челябинска хоть раз побывал на больничном.

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