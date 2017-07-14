«Иннопром-2017»: итоги

В Екатеринбурге завершила свою работу VIII международная промышленная выставка «Иннопром». По предварительным оценкам, ее гостями стали более 50,1 тыс. человек из 95 стран мира. Участие в мероприятии приняли 600 экспонентов из 20 государств, представители 59 регионов России и 14 губернаторов. Эксперты отмечают, что в этом году выставка стала более профессиональной. Большинство посетителей — представители бизнеса, органов власти и инвесторы. Особый статус мероприятию придал приезд президента РФ Владимира Путина, который ранее никогда не посещал «Иннопром».Напомним, что в этом году генеральным партнером выставки стала Япония — страна с одной из самых развитых экономик мира и передовыми технологиями в области электроники и робототехники. В первом павильоне большая часть стендов принадлежала восточным компаниям. Здесь можно было познакомиться не только с инновационными разработками, но и с традиционной культурой.Однако самые масштабные и грандиозные стенды построили российские компании: РМК, Группа Синара, ЕВРАЗ, ГК «Ренова», ЧТПЗ, «Уральские авиалинии». Дизайнерская проработка этих стендов оказалась на самом высшем уровне. Здесь можно увидеть современные разработки, новаторские и технические решения. В предыдущие годы один из самых «продвинутых» стендов на «Иннопроме» традиционно был у НПК «Уралвагонзавод». Однако новый менеджмент предприятия принял решение сэкономить на выставке. Теперь вместо собственного стенда у корпорации — угол стенда «Ростеха» в конце третьего павильона.Деловая программа «Иннопрома-2017» насчитывала около 150 бизнес-мероприятий. Всего было выделено пять основных тем для обсуждения: «Индустриальный Интернет», «Инновации для промышленности», «Индустриальная автоматизация и роботизация», «Машиностроение и производство компонентов», «Технологии для энергетики». В частности, 11-12 июля состоялся Международный форум развития промышленного экспорта IndEx Forum (Industrial Export Forum) с участием крупнейших иностранных байеров российской промышленной продукции и российских экспортеров. 10-13 июля проходило мероприятие «Профи. Образовательные решения для промышленности», где обсуждались инновации в развитии профессиональных квалификаций.Также в рамках «Иннопрома» прошел российско-китайский бизнес-форум. На встрече присутствовали около 300 человек — бизнесмены, политики и промышленники из провинции Хэйлунцзян и Свердловской области. Наиболее перспективными направлениями для сотрудничества были названы легкая промышленность, машиностроение, деревообработка, информационные технологии, строительство и энергетика.На «Иннопроме-2017» был подписан ряд важных соглашений. В частности, 12 июля администрация Екатеринбурга, компания «Метрогипротранс», Metropolitana Milanese s.p.a (Италия) и Китайская гражданская инжиниринговая строительная корпорация заключили договор о сотрудничестве. Согласно меморандуму, иностранные компании совместно с уральцами при определенных условиях могут начать строительство второй линии подземки в Екатеринбурге.ЕВРАЗ НТМК подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с японской компанией NIPPON STEEL и ЗАО «Машпром». Документ предполагает, что японские инженеры проведут обследование установки сухого тушения кокса и оборудования углеподготовительного цеха НТМК и дадут рекомендации по применению передовых японских технологий для дальнейшего технического перевооружения производства.Группа ЧТПЗ и «Сименс» заключили соглашение о стратегическом партнерстве сроком на пять лет. Документ предполагает совместную реализацию проектов промышленной автоматизации, внедрение комплексных энергоэффективных решений на производствах Группы ЧТПЗ. В последние дни «Иннопрома» челябинское предприятие заключило еще два соглашения о сотрудничестве — с Национальным агентством развития квалификаций и «Ворлдскиллс Россия».В рамках выставки также состоялась торжественная церемония начала разработки Томинского месторождения медно-порфировых руд в Челябинской области. В ней приняли участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.По мнению участников, «Иннопром-2017» оказался одним из самых успешных в истории выставки. В настоящее время уже стартовала работа по подготовке мероприятия в следующем году. Известно, что страной-партнером «Иннопрома» в 2018 году станет Южная Корея.