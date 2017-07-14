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Уголовное дело в отношении экс-сотрудников управления снабжения МВД Урала направлено в суд

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. В Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу направлено уголовное дело о получении взятки бывшими сотрудниками ФКУ «Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ». Об этом сообщает пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО.



Силовикам инкриминируется несколько эпизодов получения взятки в особо крупном размере с вымогательством по предварительному сговору (статья 290 УК РФ). По версии следствия, преступления происходили с апреля 2015 по март 2016 года.



«29 марта 2016 года начальник отделения лесопродукции и топлива был задержан с поличным сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении взятки в сумме 870 тыс. руб., которую он по предварительному сговору с начальником отдела оборудования, материалов и топлива вымогал у представителя московской коммерческой фирмы за подписание документов об исполнении государственного контракта на поставку противопожарного снаряжения для нужд вышеназванного учреждения», — говорится в сообщении.



При проведении предварительного следствия установлены еще четыре эпизода взяточничества, совершенные указанными должностными лицами ранее.



«Установлено, что они требовали с предпринимателей «откаты» в размере до 15% от общей суммы заключенных государственных контрактов на поставку различной продукции для нужд ФКУ «УОУМТС МВД России», угрожая в случае отказа разрывом договорных отношений с включением контрагентов в реестр недобросовестных поставщиков. Общий размер взяток превысил 2 млн руб.», — сообщили в управлении Генпрокуратуры.



Обвиняемые уволены из органов внутренних дел в связи с утратой доверия, арестованы и содержатся в следственном изоляторе. В ходе следствия наложен арест на их имущество, в том числе личные автомобили и недвижимость.

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