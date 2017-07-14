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Во II квартале Роспотребнадзор оштрафовал свердловских реализаторов молочной продукции на 1,75 млн рублей
14 июль 2017 (14:10)
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. Во II квартале 2017 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области забраковали 105 кг молочной продукции. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Всего было проверено 11 т продуктов молочного производства, доля брака составила 0,9%.
Отмечается, что основные причины забраковки — несоответствие продукции требованиям нормативных документов и технических регламентов по качеству, также выявлены случаи фальсификации.
Всего за указанный период Роспотребнадзор провел 165 проверок в отношении предприятий, реализующих молочную продукцию. В ходе 139 из них были обнаружены нарушения законодательства. Так, из 193 лабораторных исследований по микробиологическим показателям 27 продемонстрировали неудовлетворительные результаты (14%), а по физико-химическим и санитарно-химическим — 25 из 177 (14,1%).
Забракованная продукция изъята из оборота, а в отношении нарушителей составлено 149 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов на недобросовестные субъекты молочного рынка составила 1,75 млн руб.
Всего было проверено 11 т продуктов молочного производства, доля брака составила 0,9%.
Отмечается, что основные причины забраковки — несоответствие продукции требованиям нормативных документов и технических регламентов по качеству, также выявлены случаи фальсификации.
Всего за указанный период Роспотребнадзор провел 165 проверок в отношении предприятий, реализующих молочную продукцию. В ходе 139 из них были обнаружены нарушения законодательства. Так, из 193 лабораторных исследований по микробиологическим показателям 27 продемонстрировали неудовлетворительные результаты (14%), а по физико-химическим и санитарно-химическим — 25 из 177 (14,1%).
Забракованная продукция изъята из оборота, а в отношении нарушителей составлено 149 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов на недобросовестные субъекты молочного рынка составила 1,75 млн руб.
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