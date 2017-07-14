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Во II квартале Роспотребнадзор оштрафовал свердловских реализаторов молочной продукции на 1,75 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. Во II квартале 2017 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области забраковали 105 кг молочной продукции. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.



Всего было проверено 11 т продуктов молочного производства, доля брака составила 0,9%.



Отмечается, что основные причины забраковки — несоответствие продукции требованиям нормативных документов и технических регламентов по качеству, также выявлены случаи фальсификации.



Всего за указанный период Роспотребнадзор провел 165 проверок в отношении предприятий, реализующих молочную продукцию. В ходе 139 из них были обнаружены нарушения законодательства. Так, из 193 лабораторных исследований по микробиологическим показателям 27 продемонстрировали неудовлетворительные результаты (14%), а по физико-химическим и санитарно-химическим — 25 из 177 (14,1%).



Забракованная продукция изъята из оборота, а в отношении нарушителей составлено 149 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов на недобросовестные субъекты молочного рынка составила 1,75 млн руб.

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