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УБРиР увеличил суточный лимит на переводы и платежи в интернет-банке
14 июль 2017 (13:13)
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает повышать функциональность дистанционных каналов обслуживания клиентов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
В июле банк увеличил суточный лимит на совершение расходных операций в интернет-банке c 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб.
Решение об изменении лимита было принято после анализа комментариев клиентов, поступивших по каналам обратной связи. По данным УБРиР, в топ-3 операций в интернет-банке входят оплата услуг (более 6 тыс. транзакций ежедневно), переводы между картами (более 2 тыс.) и оплата услуг по свободным реквизитам (около 700).
Чаще всего клиенты обращаются по обратной связи с просьбой пояснить условия по вкладам и кредитам, а также задают вопросы по тарифам и спецпредложениям. Отзывы от пользователей услуг позволяют активно развивать функционал дистанционных каналов обслуживания и улучшать сервис.
В июле банк увеличил суточный лимит на совершение расходных операций в интернет-банке c 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб.
Решение об изменении лимита было принято после анализа комментариев клиентов, поступивших по каналам обратной связи. По данным УБРиР, в топ-3 операций в интернет-банке входят оплата услуг (более 6 тыс. транзакций ежедневно), переводы между картами (более 2 тыс.) и оплата услуг по свободным реквизитам (около 700).
Чаще всего клиенты обращаются по обратной связи с просьбой пояснить условия по вкладам и кредитам, а также задают вопросы по тарифам и спецпредложениям. Отзывы от пользователей услуг позволяют активно развивать функционал дистанционных каналов обслуживания и улучшать сервис.
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