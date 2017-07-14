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УБРиР увеличил суточный лимит на переводы и платежи в интернет-банке

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает повышать функциональность дистанционных каналов обслуживания клиентов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



В июле банк увеличил суточный лимит на совершение расходных операций в интернет-банке c 50 тыс. руб. до 150 тыс. руб.



Решение об изменении лимита было принято после анализа комментариев клиентов, поступивших по каналам обратной связи. По данным УБРиР, в топ-3 операций в интернет-банке входят оплата услуг (более 6 тыс. транзакций ежедневно), переводы между картами (более 2 тыс.) и оплата услуг по свободным реквизитам (около 700).



Чаще всего клиенты обращаются по обратной связи с просьбой пояснить условия по вкладам и кредитам, а также задают вопросы по тарифам и спецпредложениям. Отзывы от пользователей услуг позволяют активно развивать функционал дистанционных каналов обслуживания и улучшать сервис.

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