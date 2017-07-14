Кризис
Внешний долг РФ за I полугодие вырос на 3%
14 июль 2017 (13:00)
Внешний долг РФ за I полугодие вырос на 15,5 млрд долл. США, или на 3%, и составил на 1 июля 529,615 млрд долл. США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России.
По состоянию на 1 января внешний долг РФ составлял 514,132 млрд долл. США.
При этом внешний долг России за 2016 год снизился чуть менее чем на 1%, или на 5 млрд долл. США.
По состоянию на 1 января внешний долг РФ составлял 514,132 млрд долл. США.
При этом внешний долг России за 2016 год снизился чуть менее чем на 1%, или на 5 млрд долл. США.
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