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СК проводит проверку по факту гибели двух рабочих на шахтах ОК «РУСАЛ»

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. Следственный отдел по городу Североуральск СК РФ по Свердловской области проводит проверку по факту двух несчастных случаев на производстве, связанных с гибелью работников в шахтах, принадлежащих ОК «РУСАЛ». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В первом случае погиб машинист электровоза, 1968 г.р., во втором — шахтер-проходчик, 1972 г.р. По обоим указанным фактам следственным отделом по городу Североуральск СК России по Свердловской области организованы и проводятся доследственные проверки.



«По предварительным данным, гибель машиниста электровоза, 1968 г.р. произошла 9 июля 2017 года в результате столкновения двух электровозов на 1 130 горизонте шахты «Кальинская». От полученных травм мужчина погиб на месте. В настоящее время следователем СКР и сотрудниками надзорных органов выясняются все обстоятельства случившегося. Опрашиваются непосредственные очевидцы произошедшего, а также представители администрации и работники шахты. Истребована и анализируется необходимая документация, касающаяся вопросов обеспечения норм безопасности при производстве работ на шахте. Для определения точной причины смерти погибшего мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.



Во втором случае, произошедшем 13 июля 2017 года на шахте «Ново-Кальинской», от травм, полученных при обвале горной породы, погиб шахтер-проходчик, 1972 г.р. Данный трагический инцидент произошел на 920 горизонте шахты. Тело погибшего было извлечено из шахты его коллегами. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. В рамках доследственной проверки следователем СКР с привлечением соответствующих специалистов анализируется необходимая документация (должностные инструкции, табели учета рабочего времени, журналы проведения инструктажа и т.д.). Опрашивается руководство шахты и ее работники, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия. Точная причина смерти погибшего устанавливается в ходе судебно-медицинской экспертизы.



По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

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