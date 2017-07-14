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СК проводит проверку по факту гибели двух рабочих на шахтах ОК «РУСАЛ»
14 июль 2017 (12:34)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. Следственный отдел по городу Североуральск СК РФ по Свердловской области проводит проверку по факту двух несчастных случаев на производстве, связанных с гибелью работников в шахтах, принадлежащих ОК «РУСАЛ». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В первом случае погиб машинист электровоза, 1968 г.р., во втором — шахтер-проходчик, 1972 г.р. По обоим указанным фактам следственным отделом по городу Североуральск СК России по Свердловской области организованы и проводятся доследственные проверки.
«По предварительным данным, гибель машиниста электровоза, 1968 г.р. произошла 9 июля 2017 года в результате столкновения двух электровозов на 1 130 горизонте шахты «Кальинская». От полученных травм мужчина погиб на месте. В настоящее время следователем СКР и сотрудниками надзорных органов выясняются все обстоятельства случившегося. Опрашиваются непосредственные очевидцы произошедшего, а также представители администрации и работники шахты. Истребована и анализируется необходимая документация, касающаяся вопросов обеспечения норм безопасности при производстве работ на шахте. Для определения точной причины смерти погибшего мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.
Во втором случае, произошедшем 13 июля 2017 года на шахте «Ново-Кальинской», от травм, полученных при обвале горной породы, погиб шахтер-проходчик, 1972 г.р. Данный трагический инцидент произошел на 920 горизонте шахты. Тело погибшего было извлечено из шахты его коллегами. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. В рамках доследственной проверки следователем СКР с привлечением соответствующих специалистов анализируется необходимая документация (должностные инструкции, табели учета рабочего времени, журналы проведения инструктажа и т.д.). Опрашивается руководство шахты и ее работники, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия. Точная причина смерти погибшего устанавливается в ходе судебно-медицинской экспертизы.
По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.
В первом случае погиб машинист электровоза, 1968 г.р., во втором — шахтер-проходчик, 1972 г.р. По обоим указанным фактам следственным отделом по городу Североуральск СК России по Свердловской области организованы и проводятся доследственные проверки.
«По предварительным данным, гибель машиниста электровоза, 1968 г.р. произошла 9 июля 2017 года в результате столкновения двух электровозов на 1 130 горизонте шахты «Кальинская». От полученных травм мужчина погиб на месте. В настоящее время следователем СКР и сотрудниками надзорных органов выясняются все обстоятельства случившегося. Опрашиваются непосредственные очевидцы произошедшего, а также представители администрации и работники шахты. Истребована и анализируется необходимая документация, касающаяся вопросов обеспечения норм безопасности при производстве работ на шахте. Для определения точной причины смерти погибшего мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.
Во втором случае, произошедшем 13 июля 2017 года на шахте «Ново-Кальинской», от травм, полученных при обвале горной породы, погиб шахтер-проходчик, 1972 г.р. Данный трагический инцидент произошел на 920 горизонте шахты. Тело погибшего было извлечено из шахты его коллегами. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. В рамках доследственной проверки следователем СКР с привлечением соответствующих специалистов анализируется необходимая документация (должностные инструкции, табели учета рабочего времени, журналы проведения инструктажа и т.д.). Опрашивается руководство шахты и ее работники, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия. Точная причина смерти погибшего устанавливается в ходе судебно-медицинской экспертизы.
По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.
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