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В Екатеринбурге на 1,5 недели перекроют движение по переулку Пестеревскому

14 июль 2017 (12:14)

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. В Екатеринбурге ЗАО «Строительное управление — 21» закроет движение транспорта по переулку Пестеревскому от ул. Московской до Верх-Исетского бульвара с 17 по 26 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Причина перекрытия — реконструкция и строительство дорог.

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