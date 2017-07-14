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В Екатеринбурге на 1,5 недели перекроют движение по переулку Пестеревскому

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. В Екатеринбурге ЗАО «Строительное управление — 21» закроет движение транспорта по переулку Пестеревскому от ул. Московской до Верх-Исетского бульвара с 17 по 26 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



Причина перекрытия — реконструкция и строительство дорог.

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