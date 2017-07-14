Дайджест

Франция отказалась от требования ухода Асада

14 июль 2017 (11:59)

Франция уже не настаивает на уходе сирийского лидера Башара Асада. Об этом заявил президент Французской Республики Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Париже после встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

«Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Наша принципиальная задача — искоренить террористические группы, какими бы они ни были», — сказал Макрон.

Он уточнил, что «уход Асада больше не является необходимым условием для Франции».

Макрон добавил, что в предложенную Францией и США контактную группу, которая займется составлением дорожной карты по будущему Сирии после конфликта, должны войти постоянные члены Совбеза ООН. При этом французский лидер согласился с тем, что участие в переговорах должен принимать и представитель Асада.

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