Дайджест
В Италии выросло число бедных
14 июль 2017 (11:59)
Число итальянцев, живущих за чертой бедности, выросло за последние 10 лет почти в три раза, с 1,7 до 4,7 млн человек (7,9% населения). Об этом сообщает Bloomberg.
Большинство бедняков живут в южных, более отсталых регионах страны.
Относительная бедность, рассчитываемая по уровню потребительских расходов, в Италии также выросла, достигнув 8,5 млн человек (13% населения).
Большинство бедняков живут в южных, более отсталых регионах страны.
Относительная бедность, рассчитываемая по уровню потребительских расходов, в Италии также выросла, достигнув 8,5 млн человек (13% населения).
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