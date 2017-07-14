Дайджест

В Италии выросло число бедных

Число итальянцев, живущих за чертой бедности, выросло за последние 10 лет почти в три раза, с 1,7 до 4,7 млн человек (7,9% населения). Об этом сообщает Bloomberg.



Большинство бедняков живут в южных, более отсталых регионах страны.



Относительная бедность, рассчитываемая по уровню потребительских расходов, в Италии также выросла, достигнув 8,5 млн человек (13% населения).

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