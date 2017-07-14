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Жительница Салехарда задавила своим телом второго ребенка

14 июль 2017 (11:59)

В Салехарде на год ограничили свободу 28-летней женщине за причинение смерти по неосторожности своему ребенку (часть 1 статьи 109 УК РФ). Об этом сообщается на сайте управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, в ночь на 24 апреля подсудимая легла в одну кровать со своим новорожденным сыном.

«Во время сна она своим телом перекрыла дыхательные пути ребенка, в результате чего тот скончался», — отмечено в тексте.

Женщина полностью признала свою вину.

Три года назад при схожих обстоятельствах погибла ее новорожденная дочь, рассказали РИА Новости в прокуратуре Салехарда. Тогда женщина была приговорена к исправительным работам.

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