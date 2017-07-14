Дайджест

Жительница Салехарда задавила своим телом второго ребенка

В Салехарде на год ограничили свободу 28-летней женщине за причинение смерти по неосторожности своему ребенку (часть 1 статьи 109 УК РФ). Об этом сообщается на сайте управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.



По данным следствия, в ночь на 24 апреля подсудимая легла в одну кровать со своим новорожденным сыном.



«Во время сна она своим телом перекрыла дыхательные пути ребенка, в результате чего тот скончался», — отмечено в тексте.



Женщина полностью признала свою вину.



Три года назад при схожих обстоятельствах погибла ее новорожденная дочь, рассказали РИА Новости в прокуратуре Салехарда. Тогда женщина была приговорена к исправительным работам.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: