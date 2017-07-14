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В мексиканском доме расстреляли 11 человек

В Мексике неизвестные, ворвавшиеся в дом, расстреляли 11 человек. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.



Инцидент произошел в муниципии Тисаюка штата Идальго. Как сообщили свидетели, группа неизвестных мужчин в масках ворвалась в дом и расстреляла всех находившихся там взрослых.



Погибли семь мужчин и четыре женщины. Никто из находившихся в доме детей в возрасте от четырех до 14 лет не пострадал.



Полиция не исключает, что нападение может быть связано с соперничеством между наркоторговцами.

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