Дайджест
В мексиканском доме расстреляли 11 человек
14 июль 2017 (11:58)
В Мексике неизвестные, ворвавшиеся в дом, расстреляли 11 человек. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.
Инцидент произошел в муниципии Тисаюка штата Идальго. Как сообщили свидетели, группа неизвестных мужчин в масках ворвалась в дом и расстреляла всех находившихся там взрослых.
Погибли семь мужчин и четыре женщины. Никто из находившихся в доме детей в возрасте от четырех до 14 лет не пострадал.
Полиция не исключает, что нападение может быть связано с соперничеством между наркоторговцами.
Инцидент произошел в муниципии Тисаюка штата Идальго. Как сообщили свидетели, группа неизвестных мужчин в масках ворвалась в дом и расстреляла всех находившихся там взрослых.
Погибли семь мужчин и четыре женщины. Никто из находившихся в доме детей в возрасте от четырех до 14 лет не пострадал.
Полиция не исключает, что нападение может быть связано с соперничеством между наркоторговцами.
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