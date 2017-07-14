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За неделю цены на бензин выросли в 32 субъектах России
14 июль 2017 (11:57)
УрБК, Москва, 14.07.2017. С 3 по 9 июля стоимость бензина выросла в 32 регионах России, в среднем рост цен составил 0,1-0,6%. Это следует из данных Росстата.
На 10 июля средняя цена бензина по России увеличилась на 0,1% и составила 38,09 руб. за литр.
Больше всего цены на автомобильное топливо увеличились в Чите, Грозном и Архангельске — на 0,4-0,6%. В то время как в Севастополе, Симферополе и Перми зафиксировано снижение его стоимости на 0,1%.
По сравнению с показателями прошлой недели, средняя стоимость марки АИ-76 (АИ-80) выросла на 2 копейки и стала равной 34,35 руб. за литр, АИ-92 (АИ-93) — на 3 копейки и составила 37,05 руб., а цена за марку АИ-95 и выше увеличилась на 2 копейки. Теперь при покупке этого вида бензина в среднем по России автовладельцы заплатят 40,04 руб.
В Екатеринбурге бензин автомобильный в среднем можно купить за 37,02 руб. АИ-92 обойдется собственникам транспортных средств в 36,07 руб., стоимость АИ-95 установилась на уровне 38,65 руб. за литр, а дизельное топливо можно приобрести по цене 38,67 руб.
На 10 июля средняя цена бензина по России увеличилась на 0,1% и составила 38,09 руб. за литр.
Больше всего цены на автомобильное топливо увеличились в Чите, Грозном и Архангельске — на 0,4-0,6%. В то время как в Севастополе, Симферополе и Перми зафиксировано снижение его стоимости на 0,1%.
По сравнению с показателями прошлой недели, средняя стоимость марки АИ-76 (АИ-80) выросла на 2 копейки и стала равной 34,35 руб. за литр, АИ-92 (АИ-93) — на 3 копейки и составила 37,05 руб., а цена за марку АИ-95 и выше увеличилась на 2 копейки. Теперь при покупке этого вида бензина в среднем по России автовладельцы заплатят 40,04 руб.
В Екатеринбурге бензин автомобильный в среднем можно купить за 37,02 руб. АИ-92 обойдется собственникам транспортных средств в 36,07 руб., стоимость АИ-95 установилась на уровне 38,65 руб. за литр, а дизельное топливо можно приобрести по цене 38,67 руб.
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