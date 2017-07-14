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Страховщики оценили ущерб российских аграриев от холодного лета в 2,6 млрд рублей

УрБК, Москва, 14.07.2017. Из-за холодного и дождливого лета отечественные сельхозпроизводители могут потерять до 2,6 млрд руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Национального союза агростраховщиков (НСА).



Как отмечают страховщики, неурожай может привести к убыткам в диапазоне от 1,8 до 2,6 млрд руб., при этом страховка покроет лишь 0,6-1 млрд руб. убытков.



«Выплаты страховщиков будут небольшими в связи с резким падением количества заключенных договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков», — пояснил президент НСА Корней Биждов.



Дело в том, что многие производители сельскохозяйственной продукции не смогли оформить страховку на будущий урожай из-за отсутствия нормативной базы.



Напомним, что с 2013 года в России действовала программа поддержки сельхозпроизводителей, по которой государство субсидировало страховые платежи. Но с начала 2017 года механизм предоставления помощи изменился. Так, теперь действует единая региональная субсидия. Ее суть заключается в том, что между областными правительствами и Минсельхозом ежегодно заключается соглашение о предоставлении денежных средств, в котором фиксируются целевые показатели, при этом регионы могут самостоятельно определять направления и объемы расходования средств.

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