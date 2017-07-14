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В Екатеринбурге директор школы №149 оштрафован за незаконное трудоустройство сотрудника

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. В Екатеринбурге МБОУ «СОШ № 149» и ее директор оштрафованы за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.



Установлено, что в августе 2016 года школа заключила трудовой договор и приняла на должность замдиректора по учебно-воспитательной работе, которая ранее замещала должность государственной гражданской службы в Министерстве общего и профессионального образования области и осуществляла контрольно-надзорные функции в отношении указанного учреждения.



Но в соответствии с частью 1 статьи 12 закона «О противодействии коррупции» бывший госслужащий в течение двух лет после увольнения имеет право работать по трудовому договору в схожей сфере деятельности только с согласия комиссии по урегулированию конфликта интересов.



Отмечается, что образовательное учреждение заключило трудовой договор с женщиной без учета мнения указанной комиссии.



Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал трудовой договор недействительным и обязал школу прекратить трудовые отношения с бывшей чиновницей.



Кроме этого, в отношении школы и ее директора были возбуждены административные дела по статье 19.29 КоАП «Привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований законодательства о противодействии коррупции» и назначены штрафы 100 тыс. и 20 тыс. руб. соответственно.

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