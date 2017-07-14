Новости дня
В Екатеринбурге директор школы №149 оштрафован за незаконное трудоустройство сотрудника
14 июль 2017 (10:58)
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. В Екатеринбурге МБОУ «СОШ № 149» и ее директор оштрафованы за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Установлено, что в августе 2016 года школа заключила трудовой договор и приняла на должность замдиректора по учебно-воспитательной работе, которая ранее замещала должность государственной гражданской службы в Министерстве общего и профессионального образования области и осуществляла контрольно-надзорные функции в отношении указанного учреждения.
Но в соответствии с частью 1 статьи 12 закона «О противодействии коррупции» бывший госслужащий в течение двух лет после увольнения имеет право работать по трудовому договору в схожей сфере деятельности только с согласия комиссии по урегулированию конфликта интересов.
Отмечается, что образовательное учреждение заключило трудовой договор с женщиной без учета мнения указанной комиссии.
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал трудовой договор недействительным и обязал школу прекратить трудовые отношения с бывшей чиновницей.
Кроме этого, в отношении школы и ее директора были возбуждены административные дела по статье 19.29 КоАП «Привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований законодательства о противодействии коррупции» и назначены штрафы 100 тыс. и 20 тыс. руб. соответственно.
Установлено, что в августе 2016 года школа заключила трудовой договор и приняла на должность замдиректора по учебно-воспитательной работе, которая ранее замещала должность государственной гражданской службы в Министерстве общего и профессионального образования области и осуществляла контрольно-надзорные функции в отношении указанного учреждения.
Но в соответствии с частью 1 статьи 12 закона «О противодействии коррупции» бывший госслужащий в течение двух лет после увольнения имеет право работать по трудовому договору в схожей сфере деятельности только с согласия комиссии по урегулированию конфликта интересов.
Отмечается, что образовательное учреждение заключило трудовой договор с женщиной без учета мнения указанной комиссии.
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал трудовой договор недействительным и обязал школу прекратить трудовые отношения с бывшей чиновницей.
Кроме этого, в отношении школы и ее директора были возбуждены административные дела по статье 19.29 КоАП «Привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований законодательства о противодействии коррупции» и назначены штрафы 100 тыс. и 20 тыс. руб. соответственно.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Кооператив «Уралагродонсервис» оштрафовали на 100 тыс. рублей за неправильное трудоустройство бывшего госслужащего
- В екатеринбургском филиале ООО «С.В.Т.С.-Холдинг» выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции
- Директор богдановичского ОАО «Огнеупоры» оштрафован за неисполнение закона о противодействии коррупции
- ООО «Свежий ветер СВ» оштрафовано за нарушение антикоррупционного законодательства
- ЗАО «Атомэнергоснаб» оштрафовано за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции
Loading...