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Компания «Доктор Веб» обнаружила вредоносный код на портале госуслуг России

УрБК, Москва, 14.07.2017. На портале государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru) специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили внедренный неизвестными потенциально вредоносный код. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.



По словам представителей «Доктор Веб», из-за отсутствия реакции со стороны администрации сайта госуслуг компания была вынуждена прибегнуть к публичному информированию об угрозе.



«Дату начала компрометации, а также прошлую активность по этому вектору атаки установить на данный момент не представляется возможным. Вредоносный код заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связываться с одним из не менее 15 доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. В ответ с этих доменов может поступить любой независимый документ, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карточки и заканчивая перебором набора уязвимостей с целью получить доступ к компьютеру посетителя сайта», — говорится в сообщении.



В процессе динамического генерирования страницы сайта, к которой обращается пользователь, в код сайта добавляется контейнер <iframe />, позволяющий загрузить или запросить любые сторонние данные у браузера пользователя. На текущий момент специалистами обнаружено не менее 15 доменов намеренно неинформативных наименований. Как минимум для 5 из них диапазон адресов принадлежит компаниям, зарегистрированным в Нидерландах. За последние сутки запросы к этим доменам либо не завершаются успехом, так как сертификат безопасности большинства этих сайтов просрочен, либо ответ не содержит вредоносного кода, однако ничего не мешает владельцам доменов в любой момент обновить сертификаты и разместить на этих доменах вредоносный программный код.



«На данный момент сайт госуслуг по-прежнему скомпрометирован, информация передана в техническую поддержку сайта, но подтверждения принятия необходимых мер по предотвращению инцидентов в будущем и расследования в прошлом не получено», — говорится в сообщении.



Между тем администрация сайта госуслуг на своей странице в соцсети признала угрозу, но назвала ее незначительной.



«Потенциальная угроза незначительна, в настоящий момент ликвидируется и в ближайшее время будет закрыта», — говорится в сообщении официального аккаунта портала в «Твиттере».

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