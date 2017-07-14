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ЕЖК оставил победителя рекламной акции без выигрыша

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. Победительница рекламной акции «Едем отдыхать», которую организовал Екатеринбургский жировой комбинат (ЕЖК), осталась без выигрыша. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В 2013 году жительница Екатеринбурга стала победителем розыгрыша и обладателем главного приза — бессрочного сертификата номиналом в 100 тыс. руб. на приобретение путевки в турагентстве «Coral Travel».



«Женщина обратилась в фирму для оформления тура и получила отказ из-за того, что на сертификате стояла печать другой организации — ООО «Группа компаний «Ост-Вест». У этой фирмы организатор лотереи ООО «Агентство Фреш» приобретало сертификаты. Татьяна С. потребовала у менеджера турагентства выплатить ей стоимость сертификата — 100 тыс. руб., но снова осталась ни с чем», — говорится в сообщении.



Тогда женщина обратилась в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с иском к ОАО «Жировой комбинат» о защите прав потребителя. Она просила взыскать с ответчика денежный эквивалент стоимости сертификата в размере 100 тыс. руб., неустойку — 50 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 100 тыс. руб., штраф — 75 тыс. руб.



Суд установил, что организатором стимулирующей лотереи по поручению жиркомбината было ООО «Агентство Фреш». Акция не предполагала внесение платы участником розыгрыша, а призовой фонд формировался за счет средств организатора лотереи. ООО «ГК «Ост-Вест» уклонилось от исполнения своего обязательства, не представив доказательств внесения оплаты сертификата. Кроме того, на момент обращения истца в суд федеральный закон «О лотереях» запрещал замену выигрыша в натуре (турпродукта) денежным эквивалентом в этом виде лотереи. В итоге суд признал, что ОАО «Жировой комбинат» обязанность по выплате выигрыша не несет, и отказал в удовлетворении иска.



«Истец не согласилась с решением районного суда и обжаловала его в Свердловском областном суде. По ее мнению, на момент обращения в суд закон предусматривал возможность получения денежного эквивалента выигрыша по стимулирующей лотерее. Однако ей не удалось реализовать сертификат. Суд апелляционной инстанции отклонил этот довод, так как ответчик — ОАО «Жировой комбинат» — туристической деятельностью не занимается, а требование о возложении на надлежащего ответчика обязанности по передаче истцу выигрыша в виде турпродукта истец не заявляла», — сообщили в областном суде.



В итоге суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда в силе.

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