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Ростелеком получил штраф в 100 тыс. руб. за спам-рекламу

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области оштрафовало ПАО «Ростелеком» на 100 тыс. руб. в связи с нарушением федерального закона «О рекламе». Об этом сообщает пресс-служба УФАС.



Установлено, что Ростелеком посредством звонков распространял на абонентские номера граждан рекламные сообщения без согласия пользователей на получение такой информации. Кроме того, реклама доводилась до граждан с применением абонентского номера без участия человека (автоматическое дозванивание).



В соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе», ПАО «Ростелеком» было признано виновным в совершении административного правонарушения. Компании назначен административный штраф в размере 100 тыс. руб., который в настоящее время оплачен.

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