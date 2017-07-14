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На шахте РУСАЛа в Среднеуральске при обрушении породы погиб рабочий
14 июль 2017 (09:19)
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. Накануне вечером на шахте Ново-Кальинская в Североуральском городском округе погиб рабочий при обрушении горной породы на отметке -950. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в вечернее время 13 июля 2017 года произошло локальное обрушение горной массы на проходчика, в результате чего он погиб на месте», — сообщают в надзорном ведомстве.
В связи с этим надзорные и провоохранительные органы региона намерены проверить соблюдение требований безопасности при выполнении горных работ и техники безопасности на шахте. Следователи проанализируют должностные инструкции, табели учета рабочего времени, журналы проведения инструктажа и другую документацию.
Как отмечают в региональном ГУ МЧС, происшествие на работу шахты не повлияло, шахта работает в штатном режиме. Эвакуация работников шахты не потребовалась. Причины происшествия установит специально созданная комиссия.
Шахта «Ново-Кальинская» входит в состав Североуральского бокситового рудника (СУБР). СУБР, в свою очередь, входит в состав корпорации РУСАЛ.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в вечернее время 13 июля 2017 года произошло локальное обрушение горной массы на проходчика, в результате чего он погиб на месте», — сообщают в надзорном ведомстве.
В связи с этим надзорные и провоохранительные органы региона намерены проверить соблюдение требований безопасности при выполнении горных работ и техники безопасности на шахте. Следователи проанализируют должностные инструкции, табели учета рабочего времени, журналы проведения инструктажа и другую документацию.
Как отмечают в региональном ГУ МЧС, происшествие на работу шахты не повлияло, шахта работает в штатном режиме. Эвакуация работников шахты не потребовалась. Причины происшествия установит специально созданная комиссия.
Шахта «Ново-Кальинская» входит в состав Североуральского бокситового рудника (СУБР). СУБР, в свою очередь, входит в состав корпорации РУСАЛ.
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