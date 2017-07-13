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Свердловское УФАС оштрафовало СК «Ген СтройУрал» на 1 млн рублей
13 июль 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. Управление антимонопольной службы по Свердловской области (УФАС) оштрафовало ООО СК «Ген СтройУрал» на 1 млн руб. за нарушение законодательства о контрактной системе. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте антимонопольного органа.
Установлено, что между СКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и ООО СК «Ген СтройУрал» был заключен муниципальный контракт, согласно которому цена работ является твердой и составляет 594 млн руб., но сторонами также были подписаны дополнительные соглашения, которые увеличили стоимость сделки до 619 млн и 684 млн руб.
Строительная компания не согласилась с решением УФАС о назначении штрафа и обратилась в Арбитражный суд Свердловской области.
Арбитраж установил, что общество не должно было изменять условия муниципального контракта и увеличивать расходные обязательства бюджета. Указанные дополнительные соглашения были признаны ничтожными сделками.
Административный штраф оставлен без изменения.
Установлено, что между СКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и ООО СК «Ген СтройУрал» был заключен муниципальный контракт, согласно которому цена работ является твердой и составляет 594 млн руб., но сторонами также были подписаны дополнительные соглашения, которые увеличили стоимость сделки до 619 млн и 684 млн руб.
Строительная компания не согласилась с решением УФАС о назначении штрафа и обратилась в Арбитражный суд Свердловской области.
Арбитраж установил, что общество не должно было изменять условия муниципального контракта и увеличивать расходные обязательства бюджета. Указанные дополнительные соглашения были признаны ничтожными сделками.
Административный штраф оставлен без изменения.
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