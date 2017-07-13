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В Нижнем Тагиле задержан грабитель, жертвами которого стали десятки пенсионеров

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. В Нижнем Тагиле задержан 28-летний уроженец Красноуфимска, обвиняемый в ограблении пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.



Следствием установлено, что обвиняемый в составе группы злоумышленников обманом попадал в квартиры пожилых людей, представляясь сотрудником управляющей компании, просил сверить сведения по начислению коммунальных платежей за прошлые месяцы. Так как чаще всего квитанции об оплате пенсионеры хранили рядом с деньгами и драгоценностями, люди преклонного возраста становились легкой добычей для фальшивых коммунальщиков. Также известны случаи, когда преступники шли на открытое воровство, пользуясь беспомощностью пожилых людей. Всего зарегистрировано несколько десятков таких ограблений.



Отмечается, что задержанный мужчина неоднократно судим. 2 года назад он освободился из исправительной колонии поселка Гари, где провел более 7 лет за совершение краж и угона автомобиля, сопряженного с опасным для жизни и здоровья насилием.



При проведении обыска по месту проживания грабителя оперативники обнаружили и изъяли часть похищенного у людей имущества. В настоящее время преступник задержан, работа по группе мошенников продолжается.



Материалы дела направлены на рассмотрение в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.

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