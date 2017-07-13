Кризис

За год белокочанная капуста в Свердловской области подорожала в 2,4 раза

В июне 2017 года средняя стоимость белокочанной капусты в Свердловской области достигла 62,9 руб. за 1 кг, что 2,4 раза больше аналогичного показателя прошлого года (26,3 руб.), следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).



Помимо этого, за указанный период стоимость картофеля выросла на 77,8% до 48,5 за 1 кг против 27,3 руб. год назад. Стоимость репчатого лука увеличилась на 50,1% до 42,2 руб. за кг (в июне 2016 — 27,1 руб.), моркови — на 12,9% до 46,6 руб. (41,3 руб.), свеклы — на 3,8% до 43 руб. (41,4 руб.).



Екатеринбург показал рост цен на плодоовощную продукцию выше среднего значения по области. Относительно января 2017 года капуста выросла в цене на 270% (за июнь — на 76%), картофель — на 144,5% (13,7%), репчатый лук — на 93% (снижение на 0,3%), морковь — на 56% (15,3%), свекла — на 83% (снижение на 6,1%).

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