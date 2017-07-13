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В Екатеринбурге в очередной раз прекращает работу бренд «Лора Дембицкая»
13 июль 2017 (17:22)
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. Бренд женской дизайнерской одежды «Лора Дембицкая» объявил о своем очередном закрытии.
«Все закрыто и остановлено потому, что Лора ждет музу. И это нормально. Таких творческих людей, которые знают дело и идут по своей протоптанной дорожке уверенно следуя за голосом сердца — единицы», — говорится в сообщении на социальной странице компании (орфография и пунктуация сохранены).
В сообщении также упоминается, что это уже не первый раз, когда бренд закрывался из-за «творческого кризиса» Лоры Дембицкой.
В комментарии к записи дизайнер утверждает, что бренд уходит из Екатеринбурга окончательно.
Магазин бренда располагался в Екатеринбурге на ул. Данилина.
«Все закрыто и остановлено потому, что Лора ждет музу. И это нормально. Таких творческих людей, которые знают дело и идут по своей протоптанной дорожке уверенно следуя за голосом сердца — единицы», — говорится в сообщении на социальной странице компании (орфография и пунктуация сохранены).
В сообщении также упоминается, что это уже не первый раз, когда бренд закрывался из-за «творческого кризиса» Лоры Дембицкой.
В комментарии к записи дизайнер утверждает, что бренд уходит из Екатеринбурга окончательно.
Магазин бренда располагался в Екатеринбурге на ул. Данилина.
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