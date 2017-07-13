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В Приморье более 400 тыс. человек остались без света

В результате пожара на электроподстанции в поселке Кировском без электричества остались около 4 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте администрации Приморского края.



Отмечается, что в 20.50 произошло возгорание на подстанции, из-за чего без электричества остались поселок Кировский, в том числе, три санатория.



«На место пожара выехали пожарные расчеты и бригады энергетиков, которые после ликвидации пожара приступили к восстановительным работам», — говорится в сообщении.

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