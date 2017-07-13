Дайджест
В Приморье более 400 тыс. человек остались без света
13 июль 2017 (17:02)
В результате пожара на электроподстанции в поселке Кировском без электричества остались около 4 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте администрации Приморского края.
Отмечается, что в 20.50 произошло возгорание на подстанции, из-за чего без электричества остались поселок Кировский, в том числе, три санатория.
«На место пожара выехали пожарные расчеты и бригады энергетиков, которые после ликвидации пожара приступили к восстановительным работам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 20.50 произошло возгорание на подстанции, из-за чего без электричества остались поселок Кировский, в том числе, три санатория.
«На место пожара выехали пожарные расчеты и бригады энергетиков, которые после ликвидации пожара приступили к восстановительным работам», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Брюсселе без электричества остались три коммуны
- В Крыму без электричества остались 5,8 тыс. человек
- В Нижней Салде 2 тыс. частных домов остались без электричества из-за пожара на подстанции
- В первоуральском поселке Динас без электричества остались более двух тысяч человек
- В Реже 150 частных жилых домов остались без электричества
Loading...