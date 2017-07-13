Дайджест
В Японии в результате наводнения погибли почти 30 человек
13 июль 2017 (17:01)
В Японии на острове Кюсю в результате наводнения погибли 29 человек. Об этом сообщает телеканал NHK, передает «Газета.ру».
Еще около 20 человек считаются пропавшими без вести. Причиной наводнения стали сильные ливни.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Китая в провинции Хунань по крайней мере 83 человека погибли или пропали без вести из-за ливневых дождей.
Еще около 20 человек считаются пропавшими без вести. Причиной наводнения стали сильные ливни.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Китая в провинции Хунань по крайней мере 83 человека погибли или пропали без вести из-за ливневых дождей.
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