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В Японии в результате наводнения погибли почти 30 человек

В Японии на острове Кюсю в результате наводнения погибли 29 человек. Об этом сообщает телеканал NHK, передает «Газета.ру».



Еще около 20 человек считаются пропавшими без вести. Причиной наводнения стали сильные ливни.



Ранее сообщалось, что на юго-востоке Китая в провинции Хунань по крайней мере 83 человека погибли или пропали без вести из-за ливневых дождей.

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