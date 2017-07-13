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Добыча сланцевого газа спровоцировала экологическую катастрофу
13 июль 2017 (17:01)
Ученые из США показали, что стоки очищенной воды, ранее использовавшейся для фрекинга, в частности, для добычи сланцевого газа, загрязняют окружающую среду в Пенсильвании. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology.
Специалисты установили, что даже после очистки вода, ранее используемая для фрекинга, попадая в местную экосистему, приводит к ее загрязнению радиоактивными соединениями и другими веществами.
Максимальные концентрации радия, щелочноземельных металлов, солей и органических химикатов оказались в одном и том же слое осадка. Два основных класса органических загрязнителей включали в себя этоксилаты нонилфенолов (разрушающие эндокринную систему животных химические вещества) и полициклические ароматические углеводороды (являются канцерогенами). Повышенные уровни радия также были обнаружены в 19 километрах ниже по течению от очистных сооружений. Исследователям пока неизвестны потенциальные риски, связанные с данным загрязнением.
Специалисты установили, что даже после очистки вода, ранее используемая для фрекинга, попадая в местную экосистему, приводит к ее загрязнению радиоактивными соединениями и другими веществами.
Максимальные концентрации радия, щелочноземельных металлов, солей и органических химикатов оказались в одном и том же слое осадка. Два основных класса органических загрязнителей включали в себя этоксилаты нонилфенолов (разрушающие эндокринную систему животных химические вещества) и полициклические ароматические углеводороды (являются канцерогенами). Повышенные уровни радия также были обнаружены в 19 километрах ниже по течению от очистных сооружений. Исследователям пока неизвестны потенциальные риски, связанные с данным загрязнением.
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