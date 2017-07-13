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«Иннопром-2017»: Росатом делится инновациями
13 июль 2017 (16:27)
ГК «Росатом» приняла участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге. Дивизионы госкорпорации представили на стенде высокотехнологичную продукцию и разработки, применяемые не только в атомной отрасли, но и в других отраслях промышленности. Особое внимание гостей площадки привлекла интерактивная познавательная программа, которую на протяжении всех четырех дней форума проводил «Информационный центр атомной отрасли».
ГК «Росатом» приняла участие в выставке «Иннопром-2017»
В экспозиции стенда, подготовленной компанией «Атомэкспо», представлены решения АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ, г. Москва) в области интеллектуальной автоматики и электротехники, проект Горно-химического комбината (г. Железногорск, Красноярский край) по созданию инновационных источников энергии на основе изотопа никель-63 для микроэлектроники («ядерная батарейка»), насосное и дистанционно управляемое оборудование «Центрального конструкторского бюро машиностроения» (ЦКБМ, Санкт-Петербург).
Также участники и гости «Иннопрома» оценили разработки уральских компаний — выпарное оборудование «СвердНИИхимаша», изотопную продукцию ПО «Маяк», ознакомились с производственными возможностями «Уральского электрохимического комбината».
Экспозиция холдинга «Атомэнергомаш» посвящена комплексным решениям для атомной и тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения, водоподготовки и опреснения, для рынка специальных сталей. Так, на стенде находится макет первого отечественного промышленного 3D-принтера для металлических изделий производства АО «Цниитмаш».
Компания «АЭМ-технологии» демонстрирует возможности двух производственных площадок — «Петрозаводскмаш» и «Атоммаш» — по выпуску оборудования и металлоконструкций различного назначения, а АО «ТВЭЛ» представляет такие направления развития новых бизнесов, как нанометаллургия и аддитивные технологии.
Гости стенда могут изучить устройство «быстрого» реактора БН-800 на макете
Концерн «Росэнергоатом» представлен на стенде, в частности, Белоярской АЭС. Там участники и гости выставки предлагали ознакомиться с устройством реактора на быстрых нейтронах БН-800, узнать у квалифицированных экспертов о его специфике и принципах работы, а также получить информацию об организации экскурсий на атомную станцию.
«На новом компактном макете БН-800 мы знакомим посетителей с устройством реактора. Нажатием кнопки на панели наши гости могут подсветить нужный элемент и получить представление о его месте в конструкции в целом. А при помощи размещенной на стенде голографической модели они могут не только увидеть реактор в разрезе, но и заглянуть сверху под его крышку, понять принцип работы», — пояснил инженер отдела ядерной безопасности и надежности Белоярской АЭС Руслан Алнагиев.
Особое внимание гостей площадки привлекла интерактивная познавательная программа ИЦАО
Следует отметить, что в деловую программу «Иннопрома-2017» в этом году включены специальные мероприятия, которые проводит АНО «Информационный центр атомной отрасли» (ИЦАО) для юных посетителей стенда Росатома. Это викторина «Атомный спринт», игра «Атом в кубе» и виртуальное путешествие по АЭС.
Кроме того, УЭХК в последний день выставки выступил организатором игры «Бережливое поколение» для студентов, в котором приняли участие команды Японии и России. Соревнования прошли на площадке департамента молодежной политики Свердловской области.
«Этот квест-тренинг мы проводим для студентов и школьников Новоуральска и Екатеринбурга, чтобы готовить кадры для УЭХК. Его основная идея — бережливое производство — давно развивается в Японии, она же легла в основу производственной системы Росатома. И сегодня на «Иннопроме» российские и японские студенты получили возможность посоревноваться в применении приемов бережливого производства, понимании его принципов», — рассказали представители комбината.
УЭХК выступил организатором тренинга для студентов из Японии и России
За четыре дня «Иннопрома-2017» стенд Росатома посетили несколько тысяч человек. Гости площадки отмечают, что узнали много нового о возможностях атомных предприятий по разработке и изготовлению инновационной продукции для других отраслей российской промышленности. Студентам и школьникам особенно запомнились активности ИЦАО на стенде — викторины и интеллектуальные игры.
ГК «Росатом» приняла участие в выставке «Иннопром-2017»
В экспозиции стенда, подготовленной компанией «Атомэкспо», представлены решения АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ, г. Москва) в области интеллектуальной автоматики и электротехники, проект Горно-химического комбината (г. Железногорск, Красноярский край) по созданию инновационных источников энергии на основе изотопа никель-63 для микроэлектроники («ядерная батарейка»), насосное и дистанционно управляемое оборудование «Центрального конструкторского бюро машиностроения» (ЦКБМ, Санкт-Петербург).
Также участники и гости «Иннопрома» оценили разработки уральских компаний — выпарное оборудование «СвердНИИхимаша», изотопную продукцию ПО «Маяк», ознакомились с производственными возможностями «Уральского электрохимического комбината».
Экспозиция холдинга «Атомэнергомаш» посвящена комплексным решениям для атомной и тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения, водоподготовки и опреснения, для рынка специальных сталей. Так, на стенде находится макет первого отечественного промышленного 3D-принтера для металлических изделий производства АО «Цниитмаш».
Компания «АЭМ-технологии» демонстрирует возможности двух производственных площадок — «Петрозаводскмаш» и «Атоммаш» — по выпуску оборудования и металлоконструкций различного назначения, а АО «ТВЭЛ» представляет такие направления развития новых бизнесов, как нанометаллургия и аддитивные технологии.
Гости стенда могут изучить устройство «быстрого» реактора БН-800 на макете
Концерн «Росэнергоатом» представлен на стенде, в частности, Белоярской АЭС. Там участники и гости выставки предлагали ознакомиться с устройством реактора на быстрых нейтронах БН-800, узнать у квалифицированных экспертов о его специфике и принципах работы, а также получить информацию об организации экскурсий на атомную станцию.
«На новом компактном макете БН-800 мы знакомим посетителей с устройством реактора. Нажатием кнопки на панели наши гости могут подсветить нужный элемент и получить представление о его месте в конструкции в целом. А при помощи размещенной на стенде голографической модели они могут не только увидеть реактор в разрезе, но и заглянуть сверху под его крышку, понять принцип работы», — пояснил инженер отдела ядерной безопасности и надежности Белоярской АЭС Руслан Алнагиев.
Особое внимание гостей площадки привлекла интерактивная познавательная программа ИЦАО
Следует отметить, что в деловую программу «Иннопрома-2017» в этом году включены специальные мероприятия, которые проводит АНО «Информационный центр атомной отрасли» (ИЦАО) для юных посетителей стенда Росатома. Это викторина «Атомный спринт», игра «Атом в кубе» и виртуальное путешествие по АЭС.
Кроме того, УЭХК в последний день выставки выступил организатором игры «Бережливое поколение» для студентов, в котором приняли участие команды Японии и России. Соревнования прошли на площадке департамента молодежной политики Свердловской области.
«Этот квест-тренинг мы проводим для студентов и школьников Новоуральска и Екатеринбурга, чтобы готовить кадры для УЭХК. Его основная идея — бережливое производство — давно развивается в Японии, она же легла в основу производственной системы Росатома. И сегодня на «Иннопроме» российские и японские студенты получили возможность посоревноваться в применении приемов бережливого производства, понимании его принципов», — рассказали представители комбината.
УЭХК выступил организатором тренинга для студентов из Японии и России
За четыре дня «Иннопрома-2017» стенд Росатома посетили несколько тысяч человек. Гости площадки отмечают, что узнали много нового о возможностях атомных предприятий по разработке и изготовлению инновационной продукции для других отраслей российской промышленности. Студентам и школьникам особенно запомнились активности ИЦАО на стенде — викторины и интеллектуальные игры.
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