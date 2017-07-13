«Иннопром-2017»: Росатом делится инновациями

ГК «Росатом» приняла участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге. Дивизионы госкорпорации представили на стенде высокотехнологичную продукцию и разработки, применяемые не только в атомной отрасли, но и в других отраслях промышленности. Особое внимание гостей площадки привлекла интерактивная познавательная программа, которую на протяжении всех четырех дней форума проводил «Информационный центр атомной отрасли».В экспозиции стенда, подготовленной компанией «Атомэкспо», представлены решения АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ, г. Москва) в области интеллектуальной автоматики и электротехники, проект Горно-химического комбината (г. Железногорск, Красноярский край) по созданию инновационных источников энергии на основе изотопа никель-63 для микроэлектроники («ядерная батарейка»), насосное и дистанционно управляемое оборудование «Центрального конструкторского бюро машиностроения» (ЦКБМ, Санкт-Петербург).Также участники и гости «Иннопрома» оценили разработки уральских компаний — выпарное оборудование «СвердНИИхимаша», изотопную продукцию ПО «Маяк», ознакомились с производственными возможностями «Уральского электрохимического комбината».Экспозиция холдинга «Атомэнергомаш» посвящена комплексным решениям для атомной и тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения, водоподготовки и опреснения, для рынка специальных сталей. Так, на стенде находится макет первого отечественного промышленного 3D-принтера для металлических изделий производства АО «Цниитмаш».Компания «АЭМ-технологии» демонстрирует возможности двух производственных площадок — «Петрозаводскмаш» и «Атоммаш» — по выпуску оборудования и металлоконструкций различного назначения, а АО «ТВЭЛ» представляет такие направления развития новых бизнесов, как нанометаллургия и аддитивные технологии.Концерн «Росэнергоатом» представлен на стенде, в частности, Белоярской АЭС. Там участники и гости выставки предлагали ознакомиться с устройством реактора на быстрых нейтронах БН-800, узнать у квалифицированных экспертов о его специфике и принципах работы, а также получить информацию об организации экскурсий на атомную станцию.«На новом компактном макете БН-800 мы знакомим посетителей с устройством реактора. Нажатием кнопки на панели наши гости могут подсветить нужный элемент и получить представление о его месте в конструкции в целом. А при помощи размещенной на стенде голографической модели они могут не только увидеть реактор в разрезе, но и заглянуть сверху под его крышку, понять принцип работы», — пояснил инженер отдела ядерной безопасности и надежности Белоярской АЭС Руслан Алнагиев.Следует отметить, что в деловую программу «Иннопрома-2017» в этом году включены специальные мероприятия, которые проводит АНО «Информационный центр атомной отрасли» (ИЦАО) для юных посетителей стенда Росатома. Это викторина «Атомный спринт», игра «Атом в кубе» и виртуальное путешествие по АЭС.Кроме того, УЭХК в последний день выставки выступил организатором игры «Бережливое поколение» для студентов, в котором приняли участие команды Японии и России. Соревнования прошли на площадке департамента молодежной политики Свердловской области.«Этот квест-тренинг мы проводим для студентов и школьников Новоуральска и Екатеринбурга, чтобы готовить кадры для УЭХК. Его основная идея — бережливое производство — давно развивается в Японии, она же легла в основу производственной системы Росатома. И сегодня на «Иннопроме» российские и японские студенты получили возможность посоревноваться в применении приемов бережливого производства, понимании его принципов», — рассказали представители комбината.За четыре дня «Иннопрома-2017» стенд Росатома посетили несколько тысяч человек. Гости площадки отмечают, что узнали много нового о возможностях атомных предприятий по разработке и изготовлению инновационной продукции для других отраслей российской промышленности. Студентам и школьникам особенно запомнились активности ИЦАО на стенде — викторины и интеллектуальные игры.