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Официальный курс долл. США снизился на 43 коп., евро — на 63 коп.
13 июль 2017 (16:44)
УрБК, Москва, 13.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 июля. Курс долл. США снизился на 43,17 коп., до 60,18 руб. Курс евро уменьшился на 63,55 коп., до 68,81 руб.
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